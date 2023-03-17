Araştırma: Erkek çocuk, ebeveynleri erken yaşlandırıyor
Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonuçları şaşırttı. Erkek çocuk yetiştirmenin beyni daha hızlı yaşlandırdığı tespit edildi.
Yeni yapılan bir araştırma, erkek çocuk yetiştirmenin beyni daha hızlı yaşlandırdığını ortaya koydu.
HaberTürk'te yer alan habere göre; Çalışmaya 50 yaşın üzerindeki 13 binden fazla ebeveyn katıldı. Buna göre en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel olarak daha hızlı yaşlandıkları görüldü. Birden fazla oğlu olanların ise sadece kızı olanlara göre bilişsel yeteneklerini daha da hızlı kaybettiği tespit edildi.
ABD ve Çekya'dan araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, erkek evlat sahibi ebeveynlerin daha hızlı yaşlanmasının nedeninin, erkeklerin kızlara göre daha az şefkatli olma eğiliminde olmaları ve bunun da ebeveynlerinin ruh sağlığının daha kötü olmasına yol açabileceği düşünülüyor.
Çalışma, ebeveynlere matematik problemleri çözdürülerek ve onlara bir kelime listesi okutularak gerçekleştirildi. Çalışmanın başında zeka seviyeleri eşitti ancak çalışmanın sonunda erkek çocukların ebeveynlerinin başlangıçta olduklarından daha az zeki olduğu görüldü.