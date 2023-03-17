Araştırma: Erkek çocuk, ebeveynleri erken yaşlandırıyor

HaberTürk'te yer alan habere göre; Çalışmaya 50 yaşın üzerindeki 13 binden fazla ebeveyn katıldı. Buna göre en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel olarak daha hızlı yaşlandıkları görüldü. Birden fazla oğlu olanların ise sadece kızı olanlara göre bilişsel yeteneklerini daha da hızlı kaybettiği tespit edildi.