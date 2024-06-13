Aralarındaki yaş farkı görenleri hayrete düşürdü: "Aramızda derin bir bağ var"

Mynet'te yer alan habere göre, Çin web sitesi Sohu'da yer alan habere göre 23 yaşındaki Xiaofang ve 80 yaşındaki Li Hebei eyaletindeki bir huzurevinde tanıştı. İkili zaman geçtikçe yakın arkadaş oldu. Olgunluğu ve zekası sayesinde Li'den etkilendiğini dile getiren Xiaofang evlenme kararlarının ailesi tarafından hoş karşılanmadığını söyledi.

Ailesinin tüm itirazlarına rağmen Li ile evlenen 23 yaşındaki genç kadın, "Bunun gerçek aşk olduğunu herkes anlayacak. Bizim aramızda çok kuvvetli ve derin bir bağ var. Onu gerçekten çok seviyorum" dedi.