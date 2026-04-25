Arakçi Pakistan Ziyareti Sonrası Konuştu: 'ABD'nin Ciddiyetini Görmedik'

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada İran’ın savaşı bitirecek çerçeveyi paylaştığını söyledi. ABD’nin diplomasi sürecine yaklaşımına dairse "Ciddiyet görmedik" sözlerini kullandı.

Arakçi Pakistan Ziyareti Sonrası Konuştu: 'ABD'nin Ciddiyetini Görmedik'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. İranlı bakan, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için çok değer verdiğimiz Pakistan’a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran’a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran’ın pozisyonunu paylaştık" dedi.

Ayrıca Washington yönetimine eleştiride bulunan Arakçi, "ABD’nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmedik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arakçi dün beraberindeki heyetle birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelmişti. İranlı bakan temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Kaynak: İHA

