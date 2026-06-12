Arabulucu Pakistan Duyurdu: ABD-İran Barış Anlaşmasının Nihai Metni Hazırlandı

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Şahbaz Şerif'in X hesabından paylaştığı açıklama şöyle: "Barış anlaşmasını sabote etmek isteyen çevrelerin aralıksız bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünün tamamen farkındayız. Ancak tüm bu bilgi kirliliğini bir kenara bırakırsak, barış anlaşmasının nihai ve taraflarca mutabakata varılmış metni üzerinde uzlaşı sağlandığını teyit edebiliriz. Pakistan, sürecin bir sonraki aşamalarını netleştirmek için her iki tarafla da yakın temas halinde çalışmalarını sürdürüyor. Barış, hiç olmadığı kadar yakın."

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