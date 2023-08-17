Apple, Disney'i satın almaya hazırlanıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın yakında Disney'i satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

Apple, Disney'i satın almaya hazırlanıyor

iPhone ve iPad’lerin üreticisi olarak tanınan Apple’ın, son dönemde Türkiye’de büyük bir tartışmanın baş aktörlerinden biri olan Disney’i satın almayı planladığı iddia edildi…

Kaynaklar, dünyanın önde gelen teknoloji ve yazılım şirketlerinden Apple’ın Disney’i satın alma hazırlıkları yaptığını iddia etti. Apple’ın, 160 milyar dolar ödeyerek Disney’i satın alabileceği de kulislerde konuşulan konular arasında.

MARVEL KARAKTERLERİ VE PRENSESLER SATILABİLİR

Disney CEO’su Bob Iger geçen hafta hissedarlarla yaptığı toplantıda şirketin birçok stratejik seçeneği bulunduğunu söyleyerek, Disney’in bünyesindeki fikri mülkiyetin başka platformlara verilebileceğinin sinyalini vermişti. Bu durumda Apple’ın Disney’in bünyesindeki Marvel karakterleri, Disney prensesleri, Pixar karakterleri ve bütün Yıldız Savaşları evrenini satın alabileceği iddia edildi.

Disney’in birçok teknoloji şirketinin bünyesindeki online içerik izleme platformlarıyla rekabet etmesinin zorlaşabileceğini belirten bazı uzmanlar da, Disney’in tamamen satılmayacağını aksine bazı karakter ve hikayelerin kullanım haklarını satarak kâr elde edebileceğini öne sürdü.

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde Apple’ın 3 yıl içinde böyle bir alım gerçekleştirebileceğini duyurdu.

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