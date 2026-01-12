AP, İran'a Kapıları Kapattı! Tüm Diplomatlara Giriş Yasağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, İran’a bağlı tüm diplomatik personel ve temsilcilerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişinin yasaklandığını açıkladı. Metsola, X hesabından yaptığı paylaşımda kararın İran’daki protestolar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Artık hiçbir şey eskisi gibi devam edemez" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında İran halkına açık destek veren Metsola, "İran’ın cesur halkı hakları ve özgürlükleri için mücadele ederken, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı tüm diplomatik personel ve temsilcilerin Avrupa Parlamentosu’nun tüm binalarına girişini yasaklama kararı aldım. Bu Meclis, varlığını işkence, baskı ve cinayetle sürdüren bir rejimi meşrulaştırmaya ortak olmayacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin rekor değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre protestolarda en az 544 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 681 kişi gözaltına alındı. Gösterilere destek açıklamaları yapan ABD Başkanı Donald Trump da son açıklamasında, "İran hiç olmadığı kadar özgürlüğe yakın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA