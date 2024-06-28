Annesinin gözleri önünde oldu: 16 yaşındaki kıza tekne batarken önce cinsel istismarda bulundu sonra boğarak öldürdü

İtalyan medyasında çıkan habere göre; 70 göçmeni taşıyan bir tekne İtalya açıklarında battı. Ağırlıklı olarak Afgan, Irak ve İranlılardan tekne İtalya açıklarında su almaya daha sonra da batamaya başladı. Batan tekneden sadece 12 kişi kurtulabildi. Kazada başka bir kan donduran olay daha yaşandı.

TEKNE BATTIĞI SIRADA...

Teknenin batmaya başlaması sonrasında eşi ve çocuğunun boğulmasına tanık olan 27 yaşındaki Iraklı bir adam, annesi ile birlikte teknede hayatta kalma mücadelesi veren 16 yaşında bir kıza cinsel istismarda bulundu. Teknenin battığı sırada 16 yaşındaki kıza tecavüz eden adam daha sonra genç kızı boğarak öldürdü.

Kızına gözlerinin önünde istismar edilen anne, olaydan sağ kurtuldu ve kendisi gibi ölmeden kurtulan adamı polislere şikayet etti.