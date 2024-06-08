Ankara'da 15 bin sahte ilaç ele geçirildi!

Ankara'da vücut geliştirmek için kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen 15 bin 389 adet ‘steroid' ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Çankaya'da yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, vücut geliştirmekte kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen 15 bin 389 adet ‘steroid' ilaç ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA