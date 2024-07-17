Ankara-Şam Normalleşmesine ABD'den Rest: Tavrını Net Şekilde Ortaya Koydu

Türkiye ve Suriye cephelerinden gelen ‘normalleşme’ye yönelik mesajlara ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Kuzey Irak'taki Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw haber ajansı Washington Büro Müdürü Diyar Kurda’nın e-posta yoluyla gönderdiği soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Suriye arasındaki normalleşmeyi desteklemediklerini açıkladı.

Bakanlık adına soruları yanıtlayan sözcü, “Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlık sözcüsü diğer bir yanıtta ise “ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüme yönelik ciddi bir ilerleme görmediğimiz müddetçe Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumunu, insan haklarını ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları yönünde çağrıda bulunduk” dedi.

ERDOĞAN ESAD İLE GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile normalleşme konusuna ilişkin açıklamalarında olumlu mesajlar vermişti.

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeyi bir ‘ihtiyaç’ olarak nitelemişti.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında “Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ESAD OLUMLU BULDU AMA ŞARTLARINI SIRALADI

Erdoğan’ın Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından, Şam cephesinden de bir açıklama geldi. Esad Erdoğan’ın davetine verdiği yanıtta her türlü girişimin olumlu olduğunun altını çizerek ‘normalleşme’ye bazı şartlar koydu.

Esad’ın açıklamasında, "Görüşmenin teklif edilmesi önemli olabilir. Amaç nedir? Amacın ne olduğunu duymadık. Sorunu çözmek, ilişkileri geliştirmek, normale döndürmek? İlk sorduğumuz soru şu: İlişkiler 13 yıl önce neden normal seyrinden saptı? Hiçbir Türk yetkilinin bu konuda açıkça konuştuğunu duymadık. Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Esad açıklamasının devamında ise şunları kaydetmişti:

"Normalleşme tabiri yanlıştır. Eğer normal ilişkilere ulaşmak istiyorsak ve tabii ki Suriye’de de aradığımız şey bu, ne olursa olsun... İşgal ülkeler arasındaki normal ilişkilerin bir parçası olabilir mi? Terörizmi desteklemenin ülkeler arasındaki normal ilişkilerin bir parçası olması mümkün mü? Bu imkansız. Normal ilişkiden bahsedecek olursak, bu sahnede anormal olan her şeyi dolaşımdan kaldırmamız gerekiyor. İşgal anormaldir, terörizm anormaldir ve uluslararası hukukun ihlali anormaldir. Komşu ve komşu olmayan ülkelerin egemenliğine saygısızlık anormaldir. Anormallikler ortadan kalktığında ilişki normal olacaktır."