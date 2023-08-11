Angelina Jolie, Maria Callas'ı canlandıracak

Yunan soprano Maria Callas'ın hayatını anlatan filmin çekimlerine yakında başlanacak. Filmin başrolünde Angelina Jolie yer alacak.

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Angelina Jolie, Maria Callas'ı canlandıracak

Yönetmen Pablo Larrain, Jacqueline Kennedy biyografisi "Jackie", Prenses Diana biyografisi "Spencer"ın ardından şimdi de Yunan soprano Maria Callas'ın hayatını beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği ve senaryosunu "Peaky Blinders"ın yaratıcısı Steven Knight'ın yazdığı filmin yapım öncesi hazırlıkları Budapeşte'de başladı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, çekimlerin Ekim'de başlaması ve yıl sonuna dek sürmesi öngörülüyor. Film, Callas'ın partneri Aristotle Onassis'in onu Jackie Kennedy ile evlenmek için terk etmesinin ardından Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini anlatacak.

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