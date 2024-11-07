Almanya'nın Yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies Oldu
Almanya'da, Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasının ardından yeni Maliye Bakanı belli oldu. Başbakan Scholz'un ekonomi danışmanı olarak görev yapan Jorg Kukies, yeni Maliye Bakanı olarak atandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies'i atadığı duyuruldu.
Ekonomi alanında doktorası olan Kukies, Başbakan Scholz'un ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.
FDP’Lİ BAKAN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ, GÖREVİNE DEVAM EDECEK
Öte yandan, FDP'li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılmasına rağmen görevde kalmayı planladığını ve partisinden ayrıldığını bildirdi.
Basın toplantısı düzenleyen Wissing, Lindner'in görevden alınmasının ardından Şansölye Scholz'un kendisinden Federal Ulaştırma Bakanlığı'na liderlik etmeye devam etmesini istediğini söyledi.
FDP'ye zarar vermemek için partisinden istifa ettiğini belirten Wissing, başka partiye katılmayacağını ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Almanya Başbakanı Scholz, Lindner'i görevden alarak, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı almıştı.
Kaynak: AA