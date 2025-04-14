Almanya'nın Yeni Başbakanı Belli Oluyor

Almanya’da başbakan seçimi için 6 Mayıs 2025’te sandık başına gidilmesinin planlandığı öğrenildi.

Federal Meclis Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Julia Klöckner’in Almanya'nın başbakanını seçmek için 6 Mayıs 2025 Salı günü genel kurulu toplamaya hazırlandığı kaydedildi. Açıklamada, seçimin yapılmasının, koalisyon sözleşmesinin ilgili partiler tarafından onaylanması şartına bağlı olduğu aktarıldı.

Federal Meclis'in yeni başbakanı seçmesinin ardından aynı gün genel kurulda yeni kabine üyelerinin de yemin etmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA