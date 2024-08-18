Almanya'nın Ukrayna'ya Askeri Yardımları Durduracak mı?

Alman hükümetinin iktidar koalisyonunun tasarruf planının bir parçası olarak Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımları durduracağı öne sürüldü. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tykhyi, "Alman hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurduğu" iddiasının manipülatif olduğunu söyledi.

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Almanya'nın Ukrayna'ya Askeri Yardımları Durduracak mı?

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya'nın Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımları durduracağı öne sürüldü. Haberlerde bu fon planlamasının halihazırda yürürlükte olan veya daha önce onaylanmış yardımları değil, yeni finansman taleplerini etkileyeceği belirtildi. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner’ın 5 Ağustos’ta Almanya Savunma Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, gelecekteki yardım finansmanlarının artık Almanya federal bütçesinden değil, dondurulmuş Rus varlıklarından karşılanacağına ilişkin talepler içerdiği belirtildi.

Ukrayna’ya 2024 yılı için yaklaşık 8 milyar avro tutarında fon sağlanması planlanırken 2025 yılı için planlanan tavan miktar ise 4 milyar avro. Bu miktarın şimdiden aşıldığı dile getiriliyor. Savunma Bakanlığı’ndan gelen ek başvuruların Şansölye Olaf Scholz’un talebi üzerine onaylanmaması bekleniyor.

'İDDİALAR YANLIŞ VE MANİPÜLATİFTİR'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Georgiy Tykhyi ise iddiaları yalanladı. Tykhyi, "Alman hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurduğu iddiası yanlış ve manipülatiftir. Önümüzdeki yıl ülkemize verilecek desteğin düzeyi ancak Kasım ayında beklenen bütçe onaylandıktan sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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