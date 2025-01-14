Almanya'dan Ukrayna'ya Çarpıcı Adım, Teslimat başladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen teslim töreninde, Ukrayna'nın yeni uzaktan kumandalı RCH 155 tipi obüslerini almaya başladığını belirtti. Pistorius, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılına girmek üzereyken bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna'nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa'daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev ise Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarını vurgulayarak teslimat için teşekkür etti. Makeiev, “Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya'nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak” dedi.

Kaynak: DHA