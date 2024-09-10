Almanya'dan 'Göçmen' Kararı: Yeni Uygulama 16 Eylül'de Başlıyor

Almanya hükümeti, düzensiz göçle mücadele ve iç güvenliği güçlendirmek amacıyla ülke genelinde geçici sınır kontrolleri uygulamaya başlıyor. 16 Eylül’de başlayacak kontroller, ilk aşamada 6 ay sürecek.

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Almanya'dan 'Göçmen' Kararı: Yeni Uygulama 16 Eylül'de Başlıyor

Almanya, düzensiz göçmenlere karşı harekete geçti. Almanya hükümeti, düzensiz göçle mücadele etmek ve halkı oluşabilecek tehditlerden korumak amacıyla ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri ilan etti.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kontrollerin 16 Eylül’de başlayacağı ve başlangıç olarak 6 ay süreceği belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “İç güvenliği güçlendiriyor ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

'MANEVRA YAPACAK ALAN YOK'

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise, bugün yaptığı açıklamada Almanya’nın sınırdan geri çevirdiği hiçbir göçmeni kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, “Orada manevra yapacak yer yok. Kanun böyle. Federal polis müdürüne herhangi bir iadeye izin vermemesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Almanya, 3 bin 700 kilometreden uzun olan kara sınırını Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile paylaşıyor.

Kaynak: İHA

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