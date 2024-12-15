Almanya'dan Esad Destekçilerine Gözdağı: 'Eğer Gelmeyi Düşünüyorlarsa...'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, haftalık Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman makamlarının, Esad rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, "Eğer Esad'ın işkencecilerinden herhangi biri şu anda Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, sadece açıkça söyleyebilirim. Rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız" dedi.

'EĞER ALMANYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIRLARSA...'

Baerbock ayrıca uluslararası güvenlik makamları ve istihbarat servislerinin şu anda mümkün olduğunca yakın bir şekilde birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Almanya'nın daha sıkı sınır kontrolleri yaptığının altını çizerek, "Son derece tetikteyiz. Eğer Esad'ın terör rejiminin uşakları Almanya'ya kaçmaya çalışırlarsa, bilmeliler ki işledikleri suçları Almanya kadar sert bir şekilde takip eden başka bir ülke yok. Bu, onları denemeye cesaret etmekten caydırmalıdır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Cihatçılar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illeri ele geçirdi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılar, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek Esad'ı devirmişti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Beşar Esad, başkentten ayrılmıştı.

Esad rejiminin kontrolü kaybetmesinin ardından ise Avrupa ülkeleri peş peşe Suriyelilerin iltica başvurularının değerlendirilmesi sürecini dondurma kararı almıştı.

Kaynak: AA