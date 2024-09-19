Almanya'daki Yangında Ölen Anne ve Oğlu Defnedildi

Almanya'da yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için cenaze namazı kılındı. Eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban, güçlükle ayakta durdurdu

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Almanya'daki Yangında Ölen Anne ve Oğlu Defnedildi

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban'ın cenaze namazında güçlükle ayakta durdurduğu görüldü.

Cenaze töreninde konuşan Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek, anne Çoban ve oğlu Umut Can'ın elim bir olayda hayatlarını kaybetmelerinin Almanya'da yaşayan Türk toplumunu derinden üzdüğünü söyledi.

Şimşek, bu gibi olayların tekrar yaşanmamasını ümit ettiklerini ve toplumun yetkililerden beklentisinin kamuoyunun aydınlatılması olduğunu belirtti.

Brandenburg Eyalet Savcılığı, Eberswalde kentinde yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

14 Eylül'de gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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