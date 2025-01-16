Almanya'da Yangın Faciası: Cansız Bedenleri Bulundu

Almanya'da bir binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Almanya'da Yangın Faciası: Cansız Bedenleri Bulundu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentindeki bir binada sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, birinci kattaki dairenin pencerelerinden alevlerin çıktığını gördükten sonra yangına müdahale etti.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Binanın merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle bina sakinleri yangın merdivenlerinden tahliye edilirken yanan dairede 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı. Binadaki 8 sakinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yangına müdahale sırasında yere düşen bir itfaiyecinin ise yüzünden yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yangında ölen ve yaralananlarla ilgili kimlik bilgisi verilmezken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tüm Dünyada Kanserojen Olarak Kabul Ediliyor! Almanya'nın Türkiye'den Aldığı O Ürünlerde Ölümcül TehlikeTüm Dünyada Kanserojen Olarak Kabul Ediliyor! Almanya'nın Türkiye'den Aldığı O Ürünlerde Ölümcül TehlikeGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler
Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor
ABD Başkanı Joe Biden Siyasi Kariyerini Noktaladı ABD Başkanı Joe Biden Siyasi Kariyerini Noktaladı
Gazze'de Ateşkes Gölgesinde Katliam Gazze'de Ateşkes Gölgesinde Katliam
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor 25 Yıllık Kuru Temizlemeci Hilesini Açıkladı: Sararan Gömlek Yakasını 5 Dakikada Bembeyaz Yapıyor
Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?... Bakanlık Tüm Yanlış Bilinenleri Açıkladı: Geç Pişen Tavuk Doğal mı? Yumurta Yıkanmalı mı?...