Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 12 Yaralı

Almanya’nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 6’sı ağır, 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 12 Yaralı

Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan merkez tren istasyonunda dün akşam saatlerinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yaralılardan 6’sının durumu ağır, 6’sının ise hafif olduğu belirtildi. Ağır yaralılar arasında üç kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Polis, saldırının ardından bir kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay istasyonda yoğun bir saatte meydana geldi ve çevrede büyük paniğe yol açtı.

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Kaynak: DHA

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