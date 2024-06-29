Almanya'da 'sahte belgelerle vize' skandalı büyüyor! Savcılık soruşturma başlattı

Almanya’da Berlin ve Cottbus savcılıklarının, büyükelçilik ve konsolosluk yetkililerine sahte veya eksik belgelerle başvuru yapan kişilere vize verilmesi yönünde talimat verildiği şüphesiyle Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında soruşturma yaptığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde Cottbus ve Berlin savcılıklarının Dışişleri Bakanlığı çalışanları hakkında soruşturma açtığı ancak savcılıkların, soruşturmanın selameti açısından bundan başka bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Haberlerde, Dışişleri Bakanlığı personelinin Alman büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına sahte veya eksik belgeleri olan kişilere Almanya'ya girmelerine izin verilmesi talimatı vermekle suçlandığı ifade edilerek, bu yolla binlerce kişinin Almanya’ya geldiği ileri sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, binlerce kişinin eksik veya sahte belgelerle Almanya’ya geldiğine dair haberler reddedilerek, Berlin ve Cottbus savcılıklarının Pakistan üzerinden Almanya’ya giriş yapan 20 civarında Afganlı ile ilgili 3 soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu Afganlıların ülkeye gelmeden önce kilimliklerinin şüphe bırakılmayacak şekilde tespit edildiği, güvenlik kontrollerinin başarıyla gerçekleştirildiği savunularak, "Ortaya çıkan tek şey vizenin ilgili belgeye yapıştırılmamasıdır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu olayların çoğunlukla "vekalet pasaportlarıyla" ilgili bir durum olduğunu ve Afganistan'da bu pasaportların çoğu zaman kişinin kendisinin değil kardeşi gibi üçüncü kişiler tarafından teslim alındığına işaret edilen açıklamada, belirtilen pasaportların düzenlenen ülkede geçerli seyahat belgesi olduğu ancak Almanya açısından bu pasaportlara, üçüncü kişiler tarafından teslim alındığından vizelerin verilmemesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, "vekalet pasaport"un fark edilmesi durumunda Almanya'ya giriş izini verilen yabancıya seyahat belgesi düzenlenmesinin öngörüldüğü, yetkililerin bu pasaportları neden fark edemediğinin aydınlatılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Focus dergisinin haberinde, sadece Afganlıların değil, Suriye, Pakistan ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden insanların da bu şekilde Almanya'ya geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA