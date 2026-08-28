Almanya’da Okulda Dehşet! Bıçaklı Saldırıda 2 Ölü
Almanya, Berlin yakınlarındaki bir okuldan gelen katliam haberiyle sarsıldı. 19 yaşındaki bir gencin, eski kız arkadaşının bulunduğu okula düzenlediği bıçaklı baskında kan aktı. Genç kızla birlikte, saldırganı durdurmaya çalışan bir kişi daha hayatını kaybetti. Bölgeyi abluka altına alan polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Brandenburg polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkent Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau'daki okulda yaşanan "şiddet olayının" ardından ilk bulgulara göre olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
ÖĞRENCİYİ KORUMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU
Maerkische Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, "şiddet olayında" 18 yaşında bir kız öğrenci ile saldırganı engellemeye çalışan 30 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği ifade edildi. Haberde, 19 yaşındaki şüphelinin ise kız öğrencinin eski erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.
OKUL ÇEVRESİ ABLUKAYA ALINDI
Okul çevresinde güvenlik önlemleri alındığı aktarılan haberde, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Maerkische Oderzeitung gazetesinin haberinde de "bıçaklı saldırı" sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA