Almanya'da Noel Pazarı Faciası: Saldırgan Tutuklandı, Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına saldırı düzenledi. Araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen, tutuklandı. Ayrıca Noel pazarı faciasını gerçekleştiren saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan Talib al-Abdulmohsen'in tabipler odasını tehdit ettiği belirlendi.

Son Güncelleme:
Almanya'da Noel Pazarı Faciası: Saldırgan Tutuklandı, Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Almanya'nın Magdeburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesinin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği ifade edildi. Alman medyasındaki haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 30 Aralık'ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı iddia edildi.

Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans dün düzenlenen basın toplantısında zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'da Noel Pazarı Faciası: Saldırgan Tutuklandı, Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 1

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in 20 Aralık'ta Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

TABİPLER ODASINI TEHDİT ETMİŞ

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına araçla saldıran Talib al-Abdulmohsen'in 2013 yılında Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki tabipler odasını tehdit ettiği belirlendi.

Almanya'da Noel Pazarı Faciası: Saldırgan Tutuklandı, Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 2

Spiegel dergisinin Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Talib al-Abdulmohsen'in tabipler odasıyla diploma denkliğiyle ilgili sorun yaşadığı ifade edildi.

Habere göre, Abdulmohsen tabipler odasını telefonla arayarak tehditlerde bulundu.

Abdulmohsen tabipler odasını 15 Nisan 2013 tarihinde Boston'daki maratona yapılan saldırıya atıfta bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek eylemlerde bulunmakla tehdit etti.

Polis Resmen Görmezden Gelmiş: Noel Pazarı Katliamı'nda Tüyler Ürperten DetaylarPolis Resmen Görmezden Gelmiş: Noel Pazarı Katliamı'nda Tüyler Ürperten DetaylarDünya
Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: İki Türk Vatandaşı da Yaralılar ArasındaAlmanya'da Noel Pazarına Saldırı: İki Türk Vatandaşı da Yaralılar ArasındaGündem
Noel Pazarına Saldırıda Bilanço Ağırlaşıyor: Saldırganla İlgili Detaylar Ortaya ÇıktıNoel Pazarına Saldırıda Bilanço Ağırlaşıyor: Saldırganla İlgili Detaylar Ortaya ÇıktıDünya
Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: Ölü ve Yaralılar VarAlmanya'da Noel Pazarına Saldırı: Ölü ve Yaralılar VarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Noel Noel Pazarı Almanya
Son Güncelleme:
Brezilya'da Uçak Kazası! En Az 9 Can Kaybı... Brezilya'da Uçak Kazası! En Az 9 Can Kaybı...
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Nijer'de Terör Saldırısı, 4 Asker Öldü Nijer'de Terör Saldırısı, 4 Asker Öldü
Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin