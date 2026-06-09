Almanya'da Aşırı Sağ Alarmı, AfD Rekor Kırdı

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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin anketlerde tarihi seviyelere ulaşması, ülkede siyasi dengeleri sarsarken yasaklama tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre son kamuoyu araştırmalarında ülke genelinde birinci parti konumuna yükselen AfD, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki CDU/CSU ile arasındaki farkı açmayı sürdürüyor. INSA'nın son anketine göre AfD'nin oy oranı yüzde 29'a yükselirken, CDU/CSU'nun desteği yüzde 21'e geriledi.

AfD'nin özellikle eylül ayında yapılacak Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinde güçlü sonuçlar elde etmesi bekleniyor. Anketler, partinin Saksonya-Anhalt'ta tek başına hükümet kurabilecek seviyeye yaklaştığını gösteriyor.

YASAKLAMA TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Aşırı sağcı partinin yükselişi üzerine SPD, Yeşiller ve Sol Parti'den birçok siyasetçi AfD'nin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi sürecinin başlatılması çağrısında bulundu. SPD'li Adalet Bakanı Stefanie Hubig, partinin aşırı sağcı yapılarla bağlantılarının ve bazı teşkilatlarının güvenlik birimlerince izlenmesinin yasaklama seçeneğinin ciddi şekilde değerlendirilmesi için yeterli gerekçe oluşturduğunu savundu.

Başbakan Friedrich Merz ise AfD ile mücadelenin yasaklarla değil siyaset yoluyla verilmesi gerektiğini belirterek, seçmen desteğinin demokratik yöntemlerle geri kazanılmasını savunuyor.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası kabul edilen anayasa, demokratik düzeni tehdit eden partilerin yasaklanmasına imkan tanıyor. Ancak böyle bir sürecin başlatılabilmesi için hükümetin veya parlamentonun Anayasa Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi