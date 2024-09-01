Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Bir İlk! Aşırı Sağ Parti Eyalet Seçimi Kazandı

Almanya’da bugün 2 eyalette yapılan seçimlerin sandık çıkış anketleri yayınlandı. Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde gerçekleşen seçimlerde göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) Partisi bir ilke imza atmak üzere. Yayın kuruluşu ZDF'nin sandık çıkış anketlerinde göre, Thüringen eyaletinde oyların yüzde 33,5'ini alarak ilk sırada yer alan AfD Partisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana seçim kazanan ilk aşırı sağcı parti olma yolunda ilerliyor. Eyalette AfD’nin en yakın rakibi muhafazakar Demokrat Birlik (CDU) Partisi ise yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Anketler, Saksonya eyaletinde ise CDU’nun yüzde 31,9 ile AfD'nin sadece yarım puan önünde olduğunu aktardı. AfD gibi göç konusunda daha sıkı kontroller talep eden ve Ukrayna'nın silahlandırılmasının durdurulmasını isteyen sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), önceki anketlerde önemli ölçüde düşük performans göstermesine rağmen her iki eyalette de 3. oldu.

AFD’NİN GİZLİ TOPLANTISI ÜLKEDE PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

Alman basınında yer alan haberlerde, geçen sene kasım ayı sonunda AfD Partisi üyeleri ve diğer bazı ırkçı grupların Potsdam'ın kuzeyindeki lüks bir otelde “Geri Dönüş” konulu konferansta bir araya geldikleri ve AfD'nin iktidar olması durumunda ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etme stratejisinin nasıl uygulanacağının ele alındığı belirtilmişti. Toplantıda ayrıca Almanya vatandaşlığına geçmiş olan yabancı uyrukluların da vatandaşlığının iptal edilerek, ülkeden gönderilmesinin tartışıldığı ifade edilmişti. Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD’nin kapatılması tartışma konusu olmuş, ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Kaynak: Ajanslar