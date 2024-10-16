Almanya İsrail’e Silah Tedarik Etmeye Devam Edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'e (Bundestag) hitap etti. Başbakan Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a devam eden saldırıları için daha fazla silah sevkiyatı sözü verdi. Scholz, “Teslimatlar var ve her zaman olacak. İsrail buna güvenebilir” dedi.

Almanya'nın İsrail'i kendisini savunabilecek bir konumda tutması gerektiğini vurgulayan Scholz, “İsrail dayanışmamıza güvenebilir, şimdi ve gelecekte” ifadelerini kullandı. Scholz, Gazze'deki sivillerin insani yardıma hala ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Orta Doğu'daki çatışmalarda uluslararası hukuk kurallarının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA