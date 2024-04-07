Alman Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'de bir felaketi engelledi
Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamında görev yapan Alman ordusu, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.
Almanya'nın Kızıldeniz'de AB misyonu kapsamında görev yapan Hessen firkateyninin, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engellediği bildirildi.
Alman Silahlı Kuvvetleri sosyal medya platformu X’ten yapılan açıklamada,
"Yaklaşan bir füzenin imha edildiği" ifaderi kullanıldı. Öte yandan 'Hessen' firkateyninin görevini sürdürdüğü kaybedildi.
Almanya 250 Askerle Bölgede
Almanya'nın “Hessen” firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında şubat sonundan bu yana 250 askerle bölgede bulunuyor.
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