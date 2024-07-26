Al Jazeera'nin 'İsrail' Yasağı 45 Gün Daha Uzatıldı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonun İsrail'deki faaliyetlerine getirilen yasak 45 gün daha uzatıldı.

Al Jazeera'nin 'İsrail' Yasağı 45 Gün Daha Uzatıldı

İsrail Ordu Radyosunda yer alan haberde, Al Jazeera'ye getirilen faaliyet yasağının 45 gün daha uzatıldığı belirtildi. Yasağın uzatılması kararının Tel Aviv Bölge Mahkemesi tarafınca alındığı ifade edildi.

İsrail hükümeti, 6 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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