Akıllara durgunluk veren olay: Saklambaç oynarken ülke değiştirdi

Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ülke değiştirdi. Bir yük konteynerinin içine saklanan ve burada uyuyakalan çocuk gözünü Malezya'da açtı. 5 gün sonra gemi mürettebatı tarafından bulunan çocuk kurtarıldı.