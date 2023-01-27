Akıllara durgunluk veren olay: Saklambaç oynarken ülke değiştirdi
Arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ülke değiştiren çocuk, 5 gün sonra kurtarıldı.
Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ülke değiştirdi. Bir yük konteynerinin içine saklanan ve burada uyuyakalan çocuk gözünü Malezya'da açtı. 5 gün sonra gemi mürettebatı tarafından bulunan çocuk kurtarıldı.
Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya’da sona erdi. The Daily Star'da yer alan habere göre Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı.
Limana yakın bir yerde bekleyen geminin konternerlerin bulunduğu bölümden bağırma ve vurma sesleri üzerine mürettebat konuşu rapor etti. Kaptan tarafından yapılan incelemeler sonrası gemi acil durum koduyla limana hareket etti.
BİTKİN HALDE BULUNDU
Burada yapılan detaylı incelemelerin ardından sesin geldiği konteyner bulundu. Yetkililer tarafından açılan konteynerin içerisinden bitkin olduğu görülen bir çocuk çıktı.