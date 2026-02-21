Akdeniz'de Yine Göçmen Faciası! 5 Kişinin Cesedi Çıkarıldı, Onlarca Kayıp Var

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Şu ana kadar denizden 5 kişinin cesedi çıkarılırken, 20 kişi ise kurtarıldı. Kayıp 26 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz'de Yine Göçmen Faciası! 5 Kişinin Cesedi Çıkarıldı, Onlarca Kayıp Var
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Heraklion kentine bağlı Kali Limenes açıklarında meydana gelen olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

Şu ana kadar denizden 5 kişinin cesedi çıkarılırken, 20 kişi ise kurtarıldı. Sahil Güvenlik yetkilileri, kayıp 26 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra çok sayıda kurtarma teknesi ile Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ekipleri destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Akdeniz göçmen
ÇOK OKUNANLAR
