AK Parti’den Netanyahu’ya Tokat Gibi Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde’de düzenlenen Nevruz etkinliğinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarının Türkiye’nin birliğini ve bölgedeki diplomatik duruşunu hedef aldığını belirtti. Zorlu'nun ilgili açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* O mesajları okumaya bile dilim el vermiyor çünkü bizim için yok hükmündedir. Katil Netanyahu'nun ve o zihniyetinin ortaya koyduğu iki tane önemli hedef olduğunu görüyoruz. Birincisi devletimizin birliğini, iç cephesini hedef alan bir anlayış olduğunu görüyoruz. İkincisi de Türkiye'nin bölgesinde barış, huzur ve güven esaslı o diplomatik ve kararlı duruşuna karşı bir hazımsızlık olduğunu görüyoruz.

'İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME' VURGUSU

* Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizi saran bu ateş çemberine karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 86 milyon yurttaşımızı bu tehlikelerden bertaraf eden duruşunu neden ve nasıl devam ettirmeli sorusunun cevabının da aslında dün akşamki o hadsiz mesajlarda görüyoruz. Özellikle 2024 yılı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği iç cephemizi güçlendirme vurgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bugün Altay köyünde Doğu Türkistan'dan Kerkük'e, Karabağ'dan Üsküp'e 300 milyona yaklaşan nüfusuyla büyük Türk dünyasının nasıl bir araya gelebildiğini hep birlikte görüyoruz.

Kaynak: AA