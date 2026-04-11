AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 'Barış' Uyarısı: 'İsrail Sabote Etmek İstiyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler sürerken alçak sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tv100'de yaptığı açıklamada hadsiz sözlere sert tepki gösterdi.



* Burada birkaç cümlelik iki paylaşımlık yapılmış ama iki paylaşımı bir araya getirdiğinizde bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin arka planda yaptıkları ve bundan sonra yapmaya çalıştıkları ile beraber değerlendirdiğinizde bu soykırım şebekesinin yaptığı açıklamaların içinde 4-5 tane katman var.

* Bir tanesi bugün çok kritik bir görüşme Pakistan'da başladı. Bu görüşmelerin başlamasına ramak kala Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump arasında bir görüşme oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Sayın Cumhurbaşkanımıza verdikleri destekler için teşekkür etti. Nitekim 15-20 tane bağlantı yolu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün hatları barış doğrultusunda yönlendirmek için büyük bir diplomatik gayret sarf ettiği sadece diplomasi trafiğinden bile görülecek bir şey.

* İsrail barış görüşmelerini sabote etmek istiyor. ABD'nin yaptığı bu açıklamalara bile henüz barış konusunda ideal bir nokta yokken bile ABD'nin İsrail'i getirdiği durum ile ilgili olarak muhalefetten son derece sert açıklamalar yapılıyor.

* Şimdi burada insanlık ikiye ayrılmış durumda. Burada bir insanlık ittifakı var. Bir tanesi de soykırım şebekesi ve onu destekleyenler. Bu nettir. Şu anda insanlık ittifakının liderliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan yapıyor. İnsanlık konusunda hiç eğip bükmeden, dolaylı konuşmadan, faili saklamadan net bir şekilde dinamikleri ortaya koyuyor.

* Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra bu konuda konuşan sadece İspanya Başbakanı Sanchez var. Onu da buradan selamlıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi