AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 'Barış' Uyarısı: 'İsrail Sabote Etmek İstiyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in ABD-İran görüşmeleri sürerken barış sürecini sabote etmeye çalıştığını söyledi. Çelik, Binyamin Netanyahu hükümetinin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 'Barış' Uyarısı: 'İsrail Sabote Etmek İstiyor'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler sürerken alçak sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tv100'de yaptığı açıklamada hadsiz sözlere sert tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler sürerken alçak sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tv100'de yaptığı açıklamada hadsiz sözlere sert tepki gösterdi.

* Burada birkaç cümlelik iki paylaşımlık yapılmış ama iki paylaşımı bir araya getirdiğinizde bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin arka planda yaptıkları ve bundan sonra yapmaya çalıştıkları ile beraber değerlendirdiğinizde bu soykırım şebekesinin yaptığı açıklamaların içinde 4-5 tane katman var.

* Bir tanesi bugün çok kritik bir görüşme Pakistan'da başladı. Bu görüşmelerin başlamasına ramak kala Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump arasında bir görüşme oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Sayın Cumhurbaşkanımıza verdikleri destekler için teşekkür etti. Nitekim 15-20 tane bağlantı yolu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün hatları barış doğrultusunda yönlendirmek için büyük bir diplomatik gayret sarf ettiği sadece diplomasi trafiğinden bile görülecek bir şey.

* İsrail barış görüşmelerini sabote etmek istiyor. ABD'nin yaptığı bu açıklamalara bile henüz barış konusunda ideal bir nokta yokken bile ABD'nin İsrail'i getirdiği durum ile ilgili olarak muhalefetten son derece sert açıklamalar yapılıyor.

* Şimdi burada insanlık ikiye ayrılmış durumda. Burada bir insanlık ittifakı var. Bir tanesi de soykırım şebekesi ve onu destekleyenler. Bu nettir. Şu anda insanlık ittifakının liderliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan yapıyor. İnsanlık konusunda hiç eğip bükmeden, dolaylı konuşmadan, faili saklamadan net bir şekilde dinamikleri ortaya koyuyor.

* Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra bu konuda konuşan sadece İspanya Başbakanı Sanchez var. Onu da buradan selamlıyoruz.

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Netanyahu Ateşkesi Tanımıyor: 'İran’a Operasyonlar Sürecek' Netanyahu Ateşkesi Tanımıyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 5 Kişi Kurtarıldı Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 5 Kişi Kurtarıldı
Trump'tan İran Mesajı: 'Yoğun Pazarlık İçindeyiz' Trump'tan İran Mesajı
Kritik Fay Hattı Kırılmak Üzere! Bu 7 İl Risk Altında Kritik Fay Hattı Kırılmak Üzere! Bu 7 İl Risk Altında
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı