Air India Tel Aviv'e Uçuşlarını Süresiz Askıya Aldı

Air India, Orta Doğu'da tehdit yaratan politik kriz sebebiyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve oradan yaptığı uçuşları askıya alma kararını süresiz uzattı. Uçuşların, mürettebat ve yolcuların güvenliği gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.

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Air India Tel Aviv'e Uçuşlarını Süresiz Askıya Aldı

Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle kritik bir karar aldı. Hindistan hava yolu firması Air India'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki mevcut durum göz önünde bulundurarak, Tel Aviv uçuşlarımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldık" ifadesi kullanıldı.

Firmanın bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Tel Aviv'e ve bu kentten uçmayı planlayan yolcuların biletlerinin iadesinin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, uçuşların, "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle durdurulduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Air India, daha önce de 2-8 Ağustos'ta Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılması planlanan tüm uçuşları iptal ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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