Ahlak Polisi Zorbalığına Tarihi Protesto! Kıyafetlerini Çıkarıp Kampüsü Dolaşan İranlı Kadın Tutuklandı

İran'da ahlak polisinden, başörtüsünü "doğru takmadığı" için zorbalığa uğrayan üniversite öğrencisi genç kadın, iç çamaşırlarına kadar soyunarak kampüste yürüdüğü bir eylem gerçekleştirdi. Ülke gündemine oturan protestoya, en temel hakları gasp edilen İranlı kadınlardan büyük destek gelirken, eylemi yapan genç kadın tutuklandı.

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İran'da kadınların tüm haklarını gasp eden rejim, özellikle 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Tahran'da ahlak polisi nezareti altında öldürüldüğü 16 Eylül 2022 tarihinden beri büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. İki yıl önce tüm dünyayı ayağa kaldıran özgürlükçü protestoların ardından İran'daki bireysel eylemler de büyük ses getirmeye başladı.

Son olarak ülkede genç bir kadın, Tahran İslami Azad Üniversitesi'nin ahlak polisi tarafından "doğru takmadığı" söylenen başörtüsü nedeniyle polis zorbalığına uğradı. Baskıya boyun eğmeyen kadın, iç çamaşırlarına kadar soyunarak kampüste yürüdüğü bir protesto gerçekleştirdi.

Ahlak Polisi Zorbalığına Tarihi Protesto! Kıyafetlerini Çıkarıp Kampüsü Dolaşan İranlı Kadın Tutuklandı - Resim : 1

İRANLI KADINLARDAN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

İran'da gündem olan olay sonrası sosyal medyada başta İranlı kadınlar olmak üzere binlerce kullanıcı özgürlük çağrısı yaptı. Protestoyu gerçekleştiren kadının kimliği henüz açıklanmazken, polis tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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