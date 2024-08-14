Afrin'de Bombalı Terör Saldırısı: Yaralılar Var

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesi Raco Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba, infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken yaralılar, ilçedeki hastaneye nakledildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA