Afrin'de Bombalı Terör Saldırısı: Yaralılar Var
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesi Raco Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba, infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken yaralılar, ilçedeki hastaneye nakledildi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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