Afganistan'ı vuran sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika yükseliyor

Afganistan'ı vuran sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sel felaketinde 315 kişi hayatını kaybetti ve 1.600'den fazla kişi yaralandı.

Seller, ülkenin kuzeyindeki vilayetleri en çok etkiledi ve evlerin, okulların ve ibadethanelerin hasar görmesine neden oldu. Bölgeye insani yardım ulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA