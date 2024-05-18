Afganistan'daki sel felaketinde acı bilanço

Afganistan'ın kuzeyinde son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar, sel felaketine yol açtı. Sel felaketinden en çok etkilenen Faryab vilayetinde en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ise sel felaketinden ölenlerin sayısı 400'e yaklaştı.

Faryab Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, vilayetteki seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve iki bin dönümden fazla tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini, 1000'den fazla evin hasar aldığını ve 300'den fazla hayvanın telef olduğunu belirtti.

Ayrıca, Gor vilayetinde de aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca insanın kayıp olduğu açıklandı.

Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara yol açtı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), söz konusu sellerde 300'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.