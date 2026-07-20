Afganistan'da Sel Felaketi: 20 Ölü, 100'den Fazla Kayıp
Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 20 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 80'den fazla kişinin yaralandığını, 100'ü aşkın kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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Afganistan'ın Nuristan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sel felaketine yol açtı. İlk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirirken, 80'den fazla kişi yaralandı.
Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi'nden yapılan açıklamada, Nuristan'ın Parun kentinde meydana gelen seller nedeniyle 100'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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