Afganistan'da sel: 150 ölü, 114 yaralı

Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 150 oldu. 114 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Afganistan'da sel: 150 ölü, 114 yaralı

Afganistan’ın Baghlan ve Takhar vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

Afganistan’ın Takhar, Baghlan, Ghor ve Herat vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi yaptığı açıklamada, "Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri'yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Sel felaketinin çoğunlukla Barka ve Baghlan-e-Markazi'yi etkilediğini söyleyen Majidi, ölü sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.

Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını aktardı. Sajid, 300 ev ile elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Fransız AFP haber ajansının Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) dayandırdığı haberinde ise yalnızca Baghlan vilayetinde 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce evin yıkıldığını veya hasar gördüğü aktarıldı.

Uzmanlara göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının yalnızca yüzde 0.06'sından sorumlu olan Afganistan, iklim değişikliğinde en fazla risk altında olan ülkeler listesinde ise 6. sırada yer alıyor.
Dünya Bankası'na göre Afganistan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşarken, 15 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.

Etiketler
Afganistan
Son Güncelleme:
Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor
16 yıldır yemek yemeden yaşayan kadın, doktorları şaşkına çevirdi 16 yıldır yemek yemeden yaşayan kadın, doktorları şaşkına çevirdi
İsrail ordusundan Refah ve birçok bölge için yeni emir! İsrail ordusundan Refah ve birçok bölge için yeni emir!
Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş... Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Ankara Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı: Bir de ölüsü başımıza dert oldu! Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı
Kars'ta patates yedi, ölümden döndü! Patates yedi, ölümden döndü!
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!