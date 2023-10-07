Afganistan'da peş peşe depremler: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Herat vilayetinde 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan'da peş peşe depremler: En az 15 kişi hayatını kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Herat'ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat'ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada depremler sonrası iki artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, can kaybı sayısının sürekli değiştiğini, şu ana kadar 15 ila 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığını tespit ettiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Herat Valiliğ, daha önce yaptığı açıklamasında, öğle saatlerinde art arda meydana gelen şiddetli depremlerin ağır hasara neden olduğunu, detaylı açıklamanın ise daha sonra yapılacağını kaydetmişti.

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