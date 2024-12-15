Afganistan'da Maden Faciası! 22 İşçi Kurtarıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetine bağlı Darah Sof Payan ilçesindeki kömür madeninde dün akşam göçük meydana geldi. Afgan basınına konuşan Samangan Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, 35 işçinin göçük altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

TOLO News'a konuşan Samangan Maden Müdürü Mahdum Latifullah ise göçük altında kalan işçilerden 22'sinin kurtarıldığını, diğer 13 işçinin kurtarılması için de arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA