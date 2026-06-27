Afganistan'da 6.1 Büyüklüğünde Şiddetli Deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. 208,3 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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Afganistan'da 6.1 Büyüklüğünde Şiddetli Deprem
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Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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