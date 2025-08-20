Afgan Göçmenleri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı! 78 Ölü

İran’dan sınır dışı edilen Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüs, Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde dün gece meydana gelen trafik kazasında kamyon ve motosikletle çarpıştı. Feci kazada aralarında 17 çocuğun da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın batısındaki Herat'tan başkent Kabil yönüne giden otobüsün, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kazaya karıştığı belirtildi. Herat Kültür Müdürü Ahmadullah Muttaki, araçta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran, son haftalarda düzensiz göçle mücadele kapsamında Afgan göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamalarını yoğunlaştırdı. Ocak 2025’ten bu yana 1,5 milyon Afgan ülkeyi terk etti. İran yönetimi, ülkede yasal statüsü olmayan Afganların Temmuz ayına kadar gönüllü olarak ülkeyi terk etmeleri yönünde süre tanımıştı.

