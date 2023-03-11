AFAD'ın 'kırmızı eylem planı' ortaya çıktı: İstanbul'un hangi ilçesinde hangi semtler riskli?
AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 100'den fazla semtin yüksek risk taşıdığı bildirildi. Söz konusu semtlerin acilen kentsel dönüşüme girmesi gerektiği ifade edildi.
AFAD’ın 5 ay önce İstanbul’un deprem riski taşıyan bölgelerine yönelik hazırladığı “Kırmızı Eylem” planına göre, kentte yüzden fazla semtte acilen depreme yönelik dönüşüm yapılması gerekiyor. Planda, cadde ve sokakların da acil müdahale ekiplerinin girişlerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilmiş.
Olası Büyük Marmara Depremi’nin İstanbul’da yol açacağı risklere yönelik endişe ve tartışmalar devam ederken, kent genelinde depreme ilişkin en önemli konuların başında eski yapıların dönüştürülmesi geliyor.
Dönüşümün hangi bölgelerde aciliyet oluşturduğu ise AFAD tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlanan “Kırmızı Eylem” başlıklı planlamasında yer alıyor. Haber Global'in aktardığına göre planlamanın İstanbul kısmında yapı stoku riskli olarak saptanan semtler detaylı olarak sıralanırken, 10 yıl içinde tamamlanması gerektiği belirtilen dönüşüm projelerinin her yıl en az yüzde 10’luk kısmının bitirilmesi vurgulanıyor.
SOKAKLARA DÜZENLEME
Kırmızı Eylem planlamasında sokakların acil müdahale ekiplerinin sokağa girişlerini engellemeyecek şekilde standartlara kavuşturulması, afet anında kullanılmak üzere belirlenmiş acil tahliye yolları, İspark ve diğer otoparkların arındırılmış olması, deprem sonrasında çadır alanı olarak kullanılması planlanan kamu mülkiyetindeki geçici barınma alanlarının altyapılarının tamamlanması gerektiği de dikkat çeken kısımları oluşturuyor.