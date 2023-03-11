AFAD'ın 'kırmızı eylem planı' ortaya çıktı: İstanbul'un hangi ilçesinde hangi semtler riskli?

Dönüşümün hangi bölgelerde aciliyet oluşturduğu ise AFAD tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlanan “Kırmızı Eylem” başlıklı planlamasında yer alıyor. Haber Global'in aktardığına göre planlamanın İstanbul kısmında yapı stoku riskli olarak saptanan semtler detaylı olarak sıralanırken, 10 yıl içinde tamamlanması gerektiği belirtilen dönüşüm projelerinin her yıl en az yüzde 10’luk kısmının bitirilmesi vurgulanıyor.