Adidas'tan Bella Hadid'e 'Pardon': Seni Kovduk Ama Özür Dileriz

Dünyaca ünlü Alman spor giyim markası Adidas, Gazze'deki katliama ilk günden beri tepki gösteren Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid ile bir kampanya yürütüyordu. İsrail destekçileri ise, ünlü modelin Adidas'ın kampanya yüzü olmasına tepki göstererek Hadid'in reklamdan çıkarılmasını talep etti.

İsrail'in Almanya Büyükelçiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Bilin bakalım kampanyanın yüzü kim? Bella Hadid, geçmişinde antisemitizmi yayan ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısı yapan Filistin kökenli bir model" ifadeleri yer almıştı.

'BELLA'YI ÇIKARDI, DAHA BÜYÜK TEPKİ ALDI'

Sözcü'de yer alan habere göre Adidas, Filistin'e destek veren ve sık sık İsrail'i eleştiren Bella Hadid'i reklamından çıkarması nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.

Eleştirilerin ardından Adidas tarafından yayınlanan özür mesajında, "Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz, ancak bunlar tamamen kasıtsızdır. Sonuç olarak, kampanyanın geri kalanını gözden geçiriyoruz" denildi.

GEÇ GELEN ÖZÜR

Hadid'in kampanyayı geri çektiği için markaya karşı yasal işlem başlatmayı düşündüğü bildirilirken, Adidas güncellediği mesajında Hadid'den özür diledi. Özür mesajında, "Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkilerden dolayı özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" denildi.