Açık Denizde Büyük Bilmece: Endonezya'da 243 Kişiyi Taşıyan Gemi Kayboldu!

Endonezya'da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibat kesildi. Bu gelişme üzerine Güney Kalimantan Arama Kurma Dairesi tarafından yapılan açıklamada Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Açık Denizde Büyük Bilmece: Endonezya'da 243 Kişiyi Taşıyan Gemi Kayboldu!
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Endonezya’nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

GEMİDE 243 KİŞİ BULUNUYOR

Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplam 243 kişiyi taşıyan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisinin son olarak Banjarmasin’in 148 kilometre açıklarında sinyal verdiği aktarıldı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR, ARAMA FAALİYET BAŞLATILDI

Geminin akıbetine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Endonezya gemi Arama kurtarma
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