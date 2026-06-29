ABD'yle Anlaşma Sonrası Kritik Adım: İran’a 6 Milyar Dolarlık Can Suyu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar'da dondurulmuş halde bulunan 12 milyar dolarlık İran varlığının 6 milyar dolarının ülkeye dönmesi için planın hazır olduğunu açıkladı. ABD ile imzalanan mutabakat kapsamında petrol yaptırımlarının da kaldırıldığını belirten İran yönetimi, sürecin takibi için Katar'ın başkenti Doha'ya uzman bir ekip gönderileceğini duyurdu.

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ABD'yle Anlaşma Sonrası Kritik Adım: İran’a 6 Milyar Dolarlık Can Suyu
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