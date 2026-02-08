ABD'yle Anlaşma Müzakereleri Sürerken... İsrail'den İran'a Saldırı Tehdidi

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD ile İran arasında varılabilecek bir anlaşmanın Tel Aviv için bağlayıcı olmayacağını belirtti. Eli Cohen, tehdit algılanması halinde askeri müdahalenin gündemde kalacağını söyledi.

Son Güncelleme:
ABD'yle Anlaşma Müzakereleri Sürerken... İsrail'den İran'a Saldırı Tehdidi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler sürerken İsrail’den sert bir çıkış geldi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Washington ile Tahran arasında varılabilecek olası bir anlaşmanın Tel Aviv açısından 'hiçbir değer taşımadığını' söyledi. Cohen, böyle bir uzlaşmaya rağmen İran’a yönelik askeri müdahalenin gündemde kalacağını vurguladı.

'TEK ÇÖZÜM REJİM DEĞİŞİKLİĞİ'

İsrail basınına konuşan Cohen, mevcut İran yönetimiyle yapılacak her türlü anlaşmayı reddettiklerini belirterek, "Tek çözüm İran’da rejim değişikliğidir. Bu yalnızca İsrail’in değil, bölgedeki birçok ülkenin de çıkarınadır" ifadelerini kullandı. Cohen ayrıca, anlaşma sağlansa bile İsrail’e yönelik bir tehdit algılanması halinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İranlı yetkililer, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Muskat’ta gerilimi düşürmeye yönelik görüşmelere başlamıştı. Taraflar detay paylaşmazken, müzakerelerin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilmişti. Görüşmelerin devamına ilişkin ise henüz net bir tarih açıklanmadı. Öte yandan İsrail yönetimi, yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca nükleer programla sınırlı kalmamasını istiyor. Tel Aviv, İran’ın balistik füze kapasitesinin kısıtlanmasını ve bölgedeki müttefik gruplara verdiği desteğin son bulmasını da şart koşuyor.

İran–ABD Teması Sonrası Pezeşkiyan’dan Kritik Mesaj: Stratejimiz Diyalogİran–ABD Teması Sonrası Pezeşkiyan’dan Kritik Mesaj: Stratejimiz DiyalogDünya

Netanyahu ve Trump İran İçin BuluşuyorNetanyahu ve Trump İran İçin BuluşuyorDünya

İran Resti Çekti! 'Taviz Yok, ABD Üsleri Hedefte'İran Resti Çekti! 'Taviz Yok, ABD Üsleri Hedefte'Dünya

Kaynak: DW Türkçe

Etiketler
İsrail İran
Son Güncelleme:
İran–ABD Teması Sonrası Pezeşkiyan’dan Kritik Mesaj: Stratejimiz Diyalog İran–ABD Teması Sonrası Pezeşkiyan’dan Kritik Mesaj: Stratejimiz Diyalog
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hamas'tan Çarpıcı Çıkış! 'Silah Bırakma' Tartışmasına Nokta Konuldu Hamas'tan Çarpıcı Çıkış! 'Silah Bırakma' Tartışmasına Nokta Konuldu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti
CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası
Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama
YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor