ABD'yle Anlaşma Müzakereleri Sürerken... İsrail'den İran'a Saldırı Tehdidi

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler sürerken İsrail’den sert bir çıkış geldi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Washington ile Tahran arasında varılabilecek olası bir anlaşmanın Tel Aviv açısından 'hiçbir değer taşımadığını' söyledi. Cohen, böyle bir uzlaşmaya rağmen İran’a yönelik askeri müdahalenin gündemde kalacağını vurguladı.

'TEK ÇÖZÜM REJİM DEĞİŞİKLİĞİ'

İsrail basınına konuşan Cohen, mevcut İran yönetimiyle yapılacak her türlü anlaşmayı reddettiklerini belirterek, "Tek çözüm İran’da rejim değişikliğidir. Bu yalnızca İsrail’in değil, bölgedeki birçok ülkenin de çıkarınadır" ifadelerini kullandı. Cohen ayrıca, anlaşma sağlansa bile İsrail’e yönelik bir tehdit algılanması halinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İranlı yetkililer, 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Muskat’ta gerilimi düşürmeye yönelik görüşmelere başlamıştı. Taraflar detay paylaşmazken, müzakerelerin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilmişti. Görüşmelerin devamına ilişkin ise henüz net bir tarih açıklanmadı. Öte yandan İsrail yönetimi, yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca nükleer programla sınırlı kalmamasını istiyor. Tel Aviv, İran’ın balistik füze kapasitesinin kısıtlanmasını ve bölgedeki müttefik gruplara verdiği desteğin son bulmasını da şart koşuyor.

Kaynak: DW Türkçe