ABD’yi vuran hortumun bilançosu belli oldu: 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

ABD’nin Iowa eyaletinde hortum felaketi yaşandı. Büyük bir yıkıma yol açan hortumun bilançosu belli oldu. Hortum felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

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ABD’nin Iowa eyaletinde 2 bin nüfuslu Greenfield kasabasını hortum vurdu. Hortumun bilançosu belli oldu. Iowa Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 14'ünün tedavi için hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada, "Bu yürek burkucu, korkunç. Yıkımı tarif etmek zor" ifadelerini kullandı. Vali Reynolds, Greenfield kasabasının büyük bir kısmının yerle bir olduğunu vurguladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü çıkan 26 hortumdan 21'inin Iowa'da görüldüğünü aktardı.

ABD'yi hortum vurdu: Can kayıpları varABD'yi hortum vurdu: Can kayıpları varDünya

Kasırga nedeniyle kasabadaki çok sayıda ev yıkılmış, ağaçlar devrilirken, araçlarda da hasar meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

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