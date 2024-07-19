ABD'yi Sallayacak İddia: Biden Adaylıktan Çekiliyor Mu?

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi sonrası ibre iyice Trump lehine dönmüştü. Bunun yanında Biden'ın sağlık durumunun kötü olması hem ABD hem dünya kamuoyunda sürekli konuşulan bir konu. Son olarak ABD'de Demokrat Partili isimler ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

Reuters'a konuşan Demokrat partili kaynaklar Biden'ın adaylıktan çekilmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Axios haber sitesi, bazı Demokratların parti içindeki baskıları sonucu Biden'ın kenara çekilme noktasında ikna edildiğini öne süren yorumları derleyen bir rapor hazırladı.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın seçim adaylığını sürdürebilmesine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, birçok Demokrat'ın, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff'in, Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na katıldığı aktarıldı.

TARİH VERİLDİ

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor" dedi. Raporda, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

KAMALA HARRİS İSMİ KONUŞULUYOR

Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı.

Kaynak: AA