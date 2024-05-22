ABD'yi hortum vurdu: Can kayıpları var

ABD’nin Iowa eyaletinde hortum felaketi yaşandı. Çok sayıda can kaybı olduğu açıklandı.

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ABD’nin Iowa eyaletinde etkili olan hortumun büyük bir yıkıma yol açtığı ve can kayıpları olduğu belirtildi.

ABD’nin Iowa eyaletindeki Greenfield kasabasını hortum vurdu. Kasırga nedeniyle kasabadaki evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Iowa Eyalet Devriyesi sözcüsü Alex Dinkla düzenlediği basın toplantısında, "Hortum kasabanın büyük bir bölümünü yıktı. Can kayıpları olduğunu doğrulayabiliriz” dedi. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kasabada onlarca kişinin de yaralandığını belirten Dinkla, hastanenin hasar görmesi nedeniyle yaralıların çevre kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Iowa Valisi Kim Reynolds ise yaptığı açıklamada Greenfield'ı ziyaret edeceğini ifade ederek, "Fırtınanın etkisini tam olarak tespit etmek için henüz çok erken olsa da cevaplar önümüzdeki saatler ve günlerde belli olacak” dedi. Hortumdan etkilenen bölgelerdeki hasarın giderilmesi için eyaletin tüm kaynaklarının seferber edileceğini kaydeden Reynolds, kasaba sakinlerine barınma yerleri, yiyecek, su ve elektrik sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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